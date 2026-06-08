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- ನಾಳೆ ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, 'ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗ' ಹಾನಿಕಾರಕ
ನಾಳೆ ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, 'ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗ' ಹಾನಿಕಾರಕ
ಸಮಯದ ನಂತರ ಜೂನ್ 9, 2026 ರಂದು ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಎರಡು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಶುಭ ಗ್ರಹ
ಎರಡು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಶುಭ ಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ 'ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 9, 2026 ರಂದು ಶುಭ ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಂದ್ರನು ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ 'ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 'ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗ'ದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 9, 2026 ರ ನಂತರ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಒತ್ತಡದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು 2026: ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ಜೂನ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನ ತ್ರಿವಳಿ ಸಂಚಾರವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಹಠಾತ್, ಗಮನಾರ್ಹ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.