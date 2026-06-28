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- ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ
ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ
Shukra gochar 2026 astrology venus transit in leo ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 4, 2026ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 4, 206 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಹಣದ ಮನೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.