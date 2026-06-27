ಜೂನ್ 27, 2026 ಶನಿವಾರ – ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
ಶನಿವಾರವಾದ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ನೋಡಿ.
ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಮೇಷ
ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, 8, 9
ವೃಷಭ
ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 6, 7, 8, 9
ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ
ಮಿಥುನ
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಫಿರೋಜಾ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, 7, 8, 9
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಆಕ್ವಾ ಬ್ಲೂ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, 7, 8, 9
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಸಿಂಹ
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಜಾಂಬೂಳ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 7, 9
ಕನ್ಯಾ
ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಸಮುದ್ರ ನೀಲಿ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, 7, 8, 9
ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಸ್ಫಟಿಕ ಬಣ್ಣ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 6, 7, 8, 9
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕಂದು
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, 8, 9
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ
ಧನು
ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, 7, 9
ಮಕರ
ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ನೇರಳೆ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, 8, 9
ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಕುಂಭ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, 8, 9
ಮೀನ
ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, 6, 7, 9