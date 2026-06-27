ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಈ 5 ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ
Hanuman Puja: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರವನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ತುತಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರವನ್ನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಭಕ್ತರು ಭಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹನುಮಂತನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾವ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಶುಭ.
ಬೂಂದಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಲಡ್ಡು
ಬೂಂದಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಲಡ್ಡು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ತಾಜಾ ಲಡ್ಡು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಬೇಳೆಗಳು
ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಬೇಳೆಗಳು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸರಳವಾದರೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಪಣೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾನ್ ಅರ್ಪಿಸುವುದು
ಹನುಮಂತನಿಗೆ "ಸ್ವೀಟ್ ಪಾನ್" ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಲವರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಧ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು
ಹನುಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನೈವೇದ್ಯ
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹನುಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ನೈವೇದ್ಯವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:
- ಪೂಜೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
- ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುಸುಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭ.
- ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ, ಬಜರಂಗ ಬಾನ ಅಥವಾ "ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ.
- ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಶುಭ.