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- Astrology ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಯೋಗ' ಬರಲಿದೆ, ಜೂನ್ 24 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಟರಿ
Astrology ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಯೋಗ' ಬರಲಿದೆ, ಜೂನ್ 24 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಟರಿ
Shiv yog 2026 astrology ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಯೋಗ ಜೂನ್ 24, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:23 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ಈ ಶುಭ ಯೋಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:34 ರಿಂದ 10:54 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶಿವಯೋಗ
ಈ ವರ್ಷ, ಈ ಶಿವಯೋಗವು ಜೂನ್ 24, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:23 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:54 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:54 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಶಿವ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಶುಭ ಯೋಗವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿವಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವಯೋಗವು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು.