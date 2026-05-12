ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:24 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ, ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಮೇ 12, 2026 ರಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗ ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಶನಿ ಮಹಾರಾಜ
2025 ರಿಂದ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಸಂಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಮೇ 12 2026, ಸಂಜೆ 7:24 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಮೇ 14, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:33 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪೂರೈಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಟ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.