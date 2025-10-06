100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಶನಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
saturn planet will make in dhan rajayoga these zodiac sign will be shine ಶನಿ ದೇವನು ಧನರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶನಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಶನಿಯು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಧನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನರಾಜ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ, ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.