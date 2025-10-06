ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ
men born in this birth month become rich after marriage ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಜನವರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್
ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಹಣವು ಹಣವೇ. ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅನೇಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಶುಭಕರ ತಿಂಗಳು. ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.