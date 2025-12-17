Puri Jagannath ಮಂದಿರದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪು… ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಶುಭ ಘಟನೆಯ ಸೂಚನೆಯೇ?
Puri Jagannath: ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೇಗುಲದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಿದರೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಶುಭ ಘಟನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸೂಚನೆಯೇ ತಿಳಿಯೋಣ. .
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲ
ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ನಿಗೂಢವಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾ
ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ, ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡು ಹಾರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಅನೇಕ ನಿಗೂಢತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಗುಮ್ಮಟದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಗಳು ಸಹ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಗುಮ್ಮಟದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಕಂಟಕ ಕಾದಿದೆಯೇ?
ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳು ಶಿಖರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಣಹದ್ದುಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತವು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹದ್ದು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲಿರುವ ಧ್ವಜವನ್ನು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಧ್ವಜವು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.