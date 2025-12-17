ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ 2 ಮಹಾಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
Comming days 2 maha yoga these zodiac signs are going to rich ಈ ತಿಂಗಳ 20, 21 ಮತ್ತು 22 ರಂದು ಎರಡು ಮಹಾಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಎರಡು ಮಹಾಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಎರಡು ಧನ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಗಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೈರತ ರಾಜ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಆದಾಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಹಾಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.