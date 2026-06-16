RajaYoga: ಶನಿಯಿಂದ ಶಶ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣ-ಕೀರ್ತಿ-ಪದವಿ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!
ಶನಿ ದೇವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಶಶ ಯೋಗ' ಒಂದು ರಾಜಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪದೋನ್ನತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
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ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಶ ಯೋಗ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಶನಿ ದೇವನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಯೋಗ. ಶನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮಕರ, ಕುಂಭ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಿಂದ 1, 4, 7, 10ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಶ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಭಾವ, ಸ್ಥಿರ ಸಂಪತ್ತು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಬಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
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ಶಶ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬ, ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶನಿಯು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಶಶ ಯೋಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
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ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ 3, 7 ಮತ್ತು 10ನೇ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿವೆ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಹಣದ ಹರಿವು, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
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ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಿದು.
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ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಶ ಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು, ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಕಾಲವಿದು.
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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ, ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಿದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
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Image Credit : Getty
ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು
ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನು ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹವುಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಹಿಯಾಗಲಿವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಾಲಗಳು ತೀರುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ.
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ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು
ಶನಿ ದೇವನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ನಿಮಗೆ சாதಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು, ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಿದು.
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