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- ಜೂನ್ 16 ರಂದು ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
ಜೂನ್ 16 ರಂದು ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
ಜೂನ್ 16, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳು (ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ), ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳು (ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಿ ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶಿ) ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಸೇರಿದಾಗ, ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಈ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ:ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ
ಈ ಸಮಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು
ದೊರೆಯಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ: ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಸಮಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.