Bhavishya Malika: 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೇ?
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಯ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನಿಗೂಢ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳು ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ
ಋತುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಶಾಖ, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದಲದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಕರೋನವೈರಸ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಜನರು ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ
ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿತ್ತು, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹೊರಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಕೋಪ, ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಭ್ರಮೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ
ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಭ್ರಮೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜನರು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರದ ಆಗಮನದ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೇ?
ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧರ್ಮವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವನು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.