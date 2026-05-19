Planetary Transit 2026: ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಕೇತು, ಶನಿ ಸಂಚಾರ, ಈ 5 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬರೀ ಅದೃಷ್ಟ
Saturn Rahu Ketu Transit 2026 ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಶತಭಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇತು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮಘದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ, ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತು, ಆಭರಣಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತುವಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೊರಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.