ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ, ಮೇ 29 ರಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
ಮೇ 29, 2026 ರ ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೇರಳವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ
ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮೇ 14 ರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಈಗ, ಮೇ 29, 2026 ರಂದು, ಬುಧನು ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 8, 2026 ರವರೆಗೆ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ
.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹಗಳು ಏರ್ಪಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ: ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.