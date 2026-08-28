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- Lucky Zodiac Signs: ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ
Lucky Zodiac Signs: ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೈತ್ರಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿದೆಯಂತೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೀಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ! ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಶನಿ ದೇವನು ಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ, ಕರ್ಮಫಲ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಕರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಹಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು . ಯಾವವು ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಂದರೂ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಫಲವಾಗಿರಲಿದೆ.