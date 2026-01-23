- Home
ಜನ ಚಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮರದ ತಾಳಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಋಷಿ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ?
Gold Rate Prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು 17 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗುರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?
ಚಿನ್ನದದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೇ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ ಬದಲಾದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಾನ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ಋಷಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ಋಷಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಮರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ಋಷಿಗಳು ಅಂದೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಋಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ಯಾರು?
ಋಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು "ಕಾಲ್ ಜ್ಞಾನ್" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು, ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಋಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಇಂದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ಋಷಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು, ಅದು ಈಗ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಮರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೇ ಆಗುತ್ತ?
ಋಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಗಾರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜನರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮರದ ತಾಳಿ ಹಾಕುವ ಕಾಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ.