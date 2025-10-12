ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ದುರ್ಬಲತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿವೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವರದಿಯಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2025 ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 3,69,084 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ ₹1,24,260. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ):
- 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 3,69,084 PKR
- 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 3,38,327 PKR
- 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 2,76,813 PKR
ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹2,658 ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ₹3.69 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.