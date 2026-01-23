- Home
Photos: ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಭವ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ!
Sri Sujayeendra Tirtha Aradhana celebrated with devotion at Mantralayam
ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ: ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು.
ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು
ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಂಗಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೀದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಗಿದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ
ರಥೋತ್ಸವವು ಮಠದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 'ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿತು.
ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ
ಆರಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಬೃಂದಾವನ
ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು.
ಉಂಜಾಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಗೋಷ್ಠಿ
ಮಠದ ಉಂಜಾಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಪಂಡಿತರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪಂಡಿತರು
ಪಂಡಿತರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಮಯಗೊಳಿಸಿದವು.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ
ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ
ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೀಡಿ ಹರಸಿದರು. ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಡಗರದ ಮುಕ್ತಾಯ
ಇಡೀ ದಿನ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಯ ಅಲೆ ಎದ್ದಿತ್ತು.