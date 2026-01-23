ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಚಾಲೀಸ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯ ಆರಂಭ
Shukra shani yog chalisa yog 5 zodiac have golden time february 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಸ್ಥಿರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅವರ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.