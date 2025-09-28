ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಗೌರವ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
ruchak rajayoga lucky for 3 zodiac signs respect success money ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರುಚಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಮಯ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.