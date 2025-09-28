ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
zodiac signs whose luck turns after the dussehra festival maharajayoga ದಸರಾ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರು ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆಸ್ತಿ, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು, ಗುರು, ಮಂಗಳ, ಕೇತು, ರಾಶಿಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಯವು ದ್ವಿಗುಣ ಅಥವಾ ತ್ರಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ಶನಿ, ಗುರು, ಮಂಗಳ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು, ಶುಕ್ರ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ, ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.