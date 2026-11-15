ನ. 24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:24ಕ್ಕೆ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ: ಬದಲಾಗಲಿದೆ 4 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ
ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
Vaibhava Lakshmi Raja Yoga
ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರನು ಸೇರುವುದರಿಂದ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:24ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಆರೋಗ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಲುಪಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ಕೆಲಸದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬಂದು ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದ್ದು, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರ: ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
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