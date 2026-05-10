ಮೇ 19 ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭ, ರವಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ
ರವಿಯೋಗವು ಮೇ 19, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:41 ರಿಂದ ಮೇ 20, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:28 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೇ 19 ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದ ಅವಿವಾಹಿತರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕನಸಿನ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.