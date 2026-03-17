17 ಇಂದು ಧನ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಗೆ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 17 March 2026 17 ಮಂಗಳವಾರ ಇಂದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಉಂಟಾಗಿ ಧನ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಧನ ಯೋಗವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.