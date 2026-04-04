ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ...ಅದೃಷ್ಟ, ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜವೈಬೋಗ
04 april 2026 friday lucky zodiac signs ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು, ಅದು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಶನಿವಾರವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಟ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಠಿಣ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ನೋಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಕರ
ನೀವು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಓಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಗಮನವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.