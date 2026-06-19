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- Chandra Shukra parivartan: ಈ ತಿಂಗಳ 24 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!
Chandra Shukra parivartan: ಈ ತಿಂಗಳ 24 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!
Moon and venus rasi parivartan yoga results 2026 full details are here ಈ ತಿಂಗಳ 24 ರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ! ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆಂದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು..... ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ..... ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಾಟರಿಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡಿಯಂತೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪದಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ..... ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೃತ್ವ ಅಂಶದಿಂದ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತೃತ್ವದ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಚಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ..... ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತುಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ..... ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ..... ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕನಸು ಕಾಣದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.