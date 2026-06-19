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- Lakshmi Narayan Yoga: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಜೂನ್ 22ರಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ!
Lakshmi Narayan Yoga: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಜೂನ್ 22ರಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ!
Lakshmi Narayan Yoga 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಧ, ಇದೇ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಖ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರನ್ನು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಕಾಲವು ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಧನ ಸ್ಥಾನ) ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾದ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ.
ವೃತ್ತಿ: ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ) ಈ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ சாதகವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ: ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ) ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ.
ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ: ಕಾರು, ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.