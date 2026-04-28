ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ, ಅದೃಷ್ಟ
Sun transit in aries 2026 ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು 4 ರಾಶಿಗಳ ಜನರು 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸೂರ್ಯ
ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:38 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ. ಸೂರ್ಯನು ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇ 15 ರವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಈ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಅವಕಾಶಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.