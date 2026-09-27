ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶಶಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:17 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಂತರ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರಮವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಬಹುದು.