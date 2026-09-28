ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿವೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ, ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಮೊದಲು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ತಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.