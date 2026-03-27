ಈ ವಾರ ಹುಟ್ಟಿದರು ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಪಕ್ಕಾ
People born on these days of week considered lucky in money ವಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಮವಾರ
ಸೋಮವಾರದಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು.
ಮಂಗಳವಾರ
ಮಂಗಳವಾರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ನಿರ್ಭೀತರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗುರುವಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: ಸ್ಥಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ. ಅವರು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕರು.
ಶುಕ್ರವಾರ
ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಭಾನುವಾರ
ಭಾನುವಾರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.