ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಹುಷಾರ್!
Numerology april alert predictions ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ತಿಂಗಳು. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಆದ್ದರಿಂದ 1 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 1
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆತುರವನ್ನು ಪಡಬಾರದು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನೀವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 2
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.ಯಾರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳಯಿರಿ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 3
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ 3 ರ ಮೂಲಾಂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಆಗತ್ಯ ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 4
4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿರುವವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13 ಅಥವಾ 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.