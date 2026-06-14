July Horoscope: ಶುಕ್ರನ ಆಟ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು, ಯಾರನ್ನು ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
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Image Credit : Getty
ತುಲಾ ರಾಶಿ..
ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡുന്നത് ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತಸಪಡುವಿರಿ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ.
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Image Credit : Getty
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ..
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸಂತೋಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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Image Credit : Pixabay
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ..
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಇದೇ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವಿರಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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