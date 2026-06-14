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- Shani Vakri 2026: ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಸಾಡೇ ಸತಿ-ಧೈಯ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ,
Shani Vakri 2026: ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಸಾಡೇ ಸತಿ-ಧೈಯ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ,
Shani vakri impact ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಧೈಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ವಕ್ರಿ 2026
ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 27, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:25 ಕ್ಕೆ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.