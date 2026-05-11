ಈ ವಾರ ಮೇ 16 ರಂದು ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಮೇಷ ದಿಂದ ಮೀನ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ
New moon affects zodiac signs ಮೇ 17, 2026 ಶನಿವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇದು ಒಂದು ಸಮಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಗುರುವು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿಚಾರ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಅರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳವು ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನೀವು ಏಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜನರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. . ಶುಕ್ರನು ನಿಮಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ
ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವು ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಚಂದ್ರನ ಅವಧಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಂತರಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೇ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ನಂಬಿಕೆ
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಮಕರ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣವು ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಗತಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ವಾರದ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಅವಧಿಯು ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಂಚಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೇನಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ. ಇದು ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಸಂಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.