Letter and Names: ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಈ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರಿಯರ್ ಸೂಪರ್!

ಹೆಸರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ (Career) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು (Lucky) ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು (Lucky) ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ (First letter of Name) ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.