Grahan Yog: ಚಂದ್ರ-ಕೇತು ಸೇರಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 3 ದಿನ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 19 ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಶುಭ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜೂನ್ 19 ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಶುಭ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇತು ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ 'ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ' ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.