ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ
Mercury transit in aries 2026 ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಯೋಗವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:55 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೇ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೀನ
ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ.