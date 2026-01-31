ಇಂದು ಜನವರಿ 31 ಬೆಳಗ್ಗೆ 03:27ಕ್ಕೆ ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
Mercury Jupiter Transit today Morning ಇಂದು ಜನವರಿ 31 ಬೆಳಗ್ಗೆ 03:27ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ. ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 31 ಇಂದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುಧ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಗುರು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುಧ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ತೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.