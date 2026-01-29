ನಾಳೆ ಜನವರಿ 30 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ
Tomorrow 30 January 2026 Friday ಶುಕ್ರವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ರಾಹು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡನೇ ಮನೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊಂದಲ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಎಂಟನೇ ಮನೆ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಕುರ್ಯಾತ್ - ಪುರುಷ ಸಂತೋಷ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅಗತ್ಯ. ಶತ್ರುಗಳು ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಹು ಮೊದಲ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರುಗಳು, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.