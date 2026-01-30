ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:14 ರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ದಿ
Surya gochar ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸೂರ್ಯ
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯ, ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ, ಶಕ್ತಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ ಬದಲಾದಾಗ, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:14 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೌರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2026 ರ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಗಣೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರ ನಂತರ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.