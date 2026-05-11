- Home
- Astrology
- Festivals
- ಮಂಗಲ ಮಹಾ ಗೋಚಾರ ಜಾತಕ, ಇಂದಿನಿಂದ 45 ದಿನ 5 ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು
ಮಂಗಲ ಮಹಾ ಗೋಚಾರ ಜಾತಕ, ಇಂದಿನಿಂದ 45 ದಿನ 5 ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು
Mangal gochar 2026 ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇ 11 ರಂದು ಇಂದಿನಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಯಾವ ಜನರ ಜೀವನಗಳಿಗೆ "ಅದೃಷ್ಟ" ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ – ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ - ಶತ್ರುಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ – ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ- ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ.