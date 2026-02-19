ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ 6 ರಾಶಿ ಜನರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಂತೆ, ಆದಾಯ ಡಬಲ್
Salary hike astrology 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಮನೆ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅಂಶ ಗುರುವು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳು ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಸತಿ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಓವರ್ಟೈಮ್, ಟಿಎ, ಡಿಎ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಧನಕಾರಕ ಗುರುವು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಕ್ರಮಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಹಣದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.