22 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅಸ್ತಮ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ, ಲಾಭ
Golden time start for 3 zodiac signs ಮಾರ್ಚ್ 12 2026 ರಿಂದ ನೆಪ್ಚೂನ್ 22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಾಷ್ಟ, ಗ್ರಹಾಷ್ಟ, ಗ್ರಹಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಾಸ್ತಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮಾರ್ಚ್ 12, 2026 ರಂದು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 22 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2026 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ. ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.