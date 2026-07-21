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- ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನವೃಷ್ಟಿ; ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ
ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನವೃಷ್ಟಿ; ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನಯೋಗಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ, ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು, ಸಾಲಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಬಡತನ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 'ಧನಯೋಗ' ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 4 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ
ಬುಧನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 'ಬುಧ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ'ದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. 11ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕರಗಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ, ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ.
ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಅದ್ಭುತ ಧನಯೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶನಿವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಧನಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ
ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 'ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ' ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 9ನೇ (ಭಾಗ್ಯ) ಮತ್ತು 10ನೇ (ಕರ್ಮ) ಸ್ಥಾನಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ.
5ನೇ ಅಧಿಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಧನ ಆಕರ್ಷಣ ಯೋಗ
ಶನಿಯನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದರಿಂದ 'ಧನ ಆಕರ್ಷಣ ಯೋಗ' ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. 3ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
10ನೇ ಮನೆಯಾದ ಜೀವನ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿ, ಹೊಸ ವಾಹನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಧನಯೋಗ
ಶುಕ್ರನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 'ಶುಕ್ರ ಧನಯೋಗ' ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. 2ನೇ ಮನೆಯಾದ ಧನ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 'ಧನ ಕರಣ' ಯೋಗದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವಾಗಿ ಮರಳಲಿವೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಮನವಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.