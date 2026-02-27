Lunar Eclipse 2026: ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗ್ರಹಣದ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ
Lunar Eclipse 2026: ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದೇ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ., ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೋಳಿ ದಿನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡೋಣ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶುಭ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭ. "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಅಥವಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ.
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವಿಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚುವುದು
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವಿಮಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಗಳಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.