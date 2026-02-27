ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
Numerology luckiest mulank ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
1 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು.
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ನಿರ್ಭೀತರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತರು. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.