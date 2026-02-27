ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಸಮೃದ್ದಿ, ಅದೃಷ್ಟ
March 2026 lucky zodiac signs horoscope ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಗುರುವು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವು ಈ ತಿಂಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.