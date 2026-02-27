3 ರಾಶಿ ಜೀವನ ಕಲರ್ ಫುಲ್, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ
3 zodiacs will be lucky on holi due to budh shukra rajayoga ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು 3 ರಾಶಿ ಜೀವನವು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣಿಮೆ
ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಮತ್ತು ಹೋಳಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಯೋಗಗಳು ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.